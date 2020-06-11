شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحامل الصامت لفيروس كورونا.. ناقل للعدوى أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرة أخرى تثير منظمة الصحة العالمية الجدل حول طرق الإصابة بفيروس كورونا، فبعد أن أكدت على خطورة ما يعرف بـ"حامل الفيروس الصامت" وهو الشخص الذي يحمل العدوى ولكن لا تظهر عليه أي أعراض.

فوجئ العالم بتصريحات ماريا فان كيرخوف، مديرة منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العدوى من هؤلاء الأشخاص أمر نادر حدوثه، كما كشفت عن مفاجأة مثيرة للجدل، وهى أن تقارير الدول التى رصدت إصابات بدون أعراض وجدت أن من كانوا على اتصال بهم لم يصابوا.

ولكن لحظة، بعد 24 ساعة من تصريحاتها بثت المنظمة لقاء مباشرا على صفحتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعى وتراجعت عن هذا الحديث.

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في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة..