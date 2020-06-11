شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بندب نائب رئيس محكمة النقض مساعدًا أول لوزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 253 لسنة 2020، بندب القاضى نجاح أحمد محمد موسى، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل. Advertisements ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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