بالأسماء.. قرار جمهورى بندب قضاة للعمل مساعدين لوزير العدل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 254 لسنة 2020 بندب كل من الواردة أسماؤهم للعمل مساعدين لوزير العدل علي النحو التالي: القاضي حسام هشام علي صادق، لشئون التعاون الدولي والثقافي. القاضي علاء الدين عبد الحليم عبد العزيز سهمان، لشئون مجلس النواب والإعلام. القاضى إبراهيم سيد حسين خلف الله، لشئون مكافحة الفساد والشكاوي. القاضي ربيع قاسم أحمد ربيع، لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى. القاضي طارق على أحمد كامل، لشئون قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي. Advertisements القاضى محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف، لشئون الإدارات القانونية. القاضي د. تامر عبد الحميد حمد فرجانى، لشئون الكسب غير المشروع. القاضى أمل محمود عطا عمار، لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل. القاضى د.شريف فاروق حامد الدياسطي، لشئون المكتب الفني. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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