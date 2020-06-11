الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على مبادرة شمال سيناء بمنحة إضافية 6ملايين دولار

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وتأتي الاتفاقية ضمن الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن.
وتساهم الاتفاقية، المنشورة فى الجريدة الرسمية، في تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمى نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وستتيح سبل الانتقال للمجتمعات الريفية وتحسين البنية الأساسية، وتدعم الفئات الأكثر احتياجا، والهدف السابع عشر عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، من خلال الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فى تنمية شمال سيناء.
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