شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: 3682 عالقا مصريا يغادرون عبر 21 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتى اليوم الخميس، مغادرة 3682 من العالقين المصريين فى الكويت، إلى محافظات سوهاج، القاهرة، الإسكندرية، وأسيوط، وذلك عبر 21 رحلة جوية، وأوضح الطيران المدني - في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 9 رحلات على متنهم 1545 راكبا إلى سوهاج، و7 رحلات على متنهم 1400 راكب إلى القاهرة، و3 رحلات على متنهم 419 راكبا إلى الإسكندرية، ورحلتين على متنهما 318 راكبا إلى أسيوط.

وأضاف أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، فلاي ايجيبت، إير كايرو، شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 8 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، 6 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، 3 رحلات لشركة طيران المصرية، 3 رحلات لشركة إير كايرو ورحلة واحدة لشركة فلاي إيجيبت.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 4108 من العالقين المصريين في الكويت إلى أربع محافظات، هي القاهرة، أسيوط، سوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 21 رحلة جوية.