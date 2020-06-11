شكرا لقرائتكم خبر عن صدور كتاب "قواعد الفقه الكلية" أحدث مؤلفات الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف صدور الكتاب الثامن عشر "قواعد الفقه الكلية"، فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية للفكر الديني المستنير)، من إشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الكتاب يهدف إلى بيان أثر فهم قواعد الفقه الكلية في نقل دارسي العلوم الشرعية من دوائر الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتفكير، وفتح آفاق التجديد من خلال رفع القداسة عن غير المقدس من الأشخاص والآراء البشرية ، وقصر التقديس على الذات الإلهية وعلى كتاب الله (عز وجل) ، وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم).

كما يهدف إلى بيان أن الأحكام الفقهية الجزئية المستنبطة باجتهاد المجتهدين في قراءة النصوص ليست قرآنًا ، وأن بعضها قابل للتغير وفق مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، كما أن الجزئيات لا تكاد تنحصر لكثرة ما يستجد منها ، مما يتطلب التعمق فى دراسة مفاتيح العلم وأدوات الاجتهاد والفهم من خلال دراسة: علم أصول الفقه، وقواعد الفقه الكلية، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه الواقع، للتعامل مع كل الجزئيات المستجدة والمستحدثة برؤية عصرية مستنيرة واعية.

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وكانت الوزارة أعلنت وزارة عن صدور كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف "، والذى يصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة التي اتخذها أصحاب الأفكار المتطرفة ذريعة لتبرير أعمالهم الإجرامية المنكرة، ويناقش بالحجة والبرهان هذه المفاهيم المغلوطة ويفندها، ومنها: التكفير، والحاكمية، والجهاد، والمواطنة، والإرهاب، والجزية، ودار الحرب، والعلاقة بين الدين والدولة، ونظام الحكم، والمتاجرة بقضية الخلافة.

كما يؤكد الكتاب على مشروعية الدولة الوطنية، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن الإرهاب لا دين له ولا خلق ولا قيم، ولا عهد له ولا ذمة؛ مما يتطلب اصطفافًا وطنيًّا ودوليًّا لمواجهته، وتخليص الإنسانية من شروره وآثامه، ويؤكد أننا بحاجة ماسة إلى العمل بقوة على بناء الشخصية الوطنية بكل أبعادها الإيمانية والأخلاقية، وبما يرسخ للقيم الإنسانية الراقية النبيلة.