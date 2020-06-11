شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الرى يناقش موقف تأهيل وتبطين الترع الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور إبراهيم محمد محمود رئيس قطاع تطوير الرى اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع المهندس خالد بخيت رئيس الإدارة المركزية بالقطاع والمهندس عبد الله حامد مدير عام الإدارة العامة لتطوير دمنهور والمهندس عبد القادر الشناوى مدير عام الإدارة العامة لتطوير طنطا والمهندس مصطفى سعد مدير عام الإدارة العامة لتطوير الفيوم، لمناقشة موقف تأهيل وتبطين الترع الفرعية وخطة تنفيذ الرى الحديث فى الأراضى المخالفة والأراضى القديمة.

وكلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة الإسراع فى إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقاً للتكليفات الرئاسية، والمخطط الزمنى الذى تم وضعها فى هذا الشأن.

وأوضح عبد العاطى أن تبطين الترع من المشروعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة، وهو ما يحقق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة، مضيفا أنّ من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة، وجار الانتهاء من الترتيب والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الأعوام المقبلة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لنحو 650 كيلو مترا طوليا خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان، ويتم تنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشئات والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لرى الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بالمحافظات.