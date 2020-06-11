شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب مدير معهد القلب بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، الدكتور يسرى كامل، نائب مدير معهد القلب القومى، الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة أسابيع.
وتقدم الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة وجميع العاملين بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمد "كامل" بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.
وقالت الهيئة، إنَّ الفقيد كان نموذجاً للتفانى والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عمله بالمعهد، ولطالما قدم مثالاً مُشرفاً للطبيب المصرى ولما يجب أن يكون عليه فى رعاية المرضى من أبناء وطنه.
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