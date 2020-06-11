القبض على عبد الناصر زيدان بالجيزة بتهمة سب مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على مقدم البرامج عبد الناصر زيدان على خلفية اتهامه بسب رئيس النادي الزمالك مرتضى منصور.

مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة أشار إلى أن قسم شرطة الهرم تلقى نحو 50 بلاغا من رئيس الزمالك يتهم "زيدان" بالسب والقذف.

في المقابل، أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك فجر الخميس، القبض على "زيدان" للتحقيق معه في 86 بلاغا تقدم بها مرتضى منصور.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن قوات الأمن اصطحبت المشكو في حقه إلى نيابة الهرم المتواجدة بمدينة السادس من أكتوبر للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.

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