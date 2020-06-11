مواعيد الحظر وعودة الأنشطة.. الحكومة تناقش إجراءات مواجهة كورونا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عدد من الملفات المختلفة من بينها عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "كورونا" وإجراءات التعايش خلال المرحلة المقبل، وسط توقعات بتعديل مواعيد الحظر.
وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.
وقال مدبولي: اعتبارًا من منتصف يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات بحيث تضمن سلامة المواطنين.
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