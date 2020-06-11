محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أصيب الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة "روز اليوسف"، بأزمة قلبية نتيجة إجهاد ضخم تعرض له مؤخرا.
ودخل أيمن عبدالمجيد المستشفى مساء أمس الأربعاء، لتلقي العلاج نتيجة المجهود الزائد الذي بذله في الفترة الماضية.
وقال أيمن في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ثلاثة أشهر من القتال، ليل نهار، محاصرة لكوفيد اللعين، مصارعته في أجساد زملاء وأسرهم، تمكن من النفاذ إليهم، الحمد لله في معظم الجولات انتصار، وحصار لذلك اللعين، لكن القلب لم يحتمل عمل 21 ساعة في اليوم، ونوم ثلاث ساعات فقط.
وتابع: أجهده مشاركة زملاء آلامهم وأوجاعهم، يعلم الله مداها، لكن الله سلم، بفضل دعوات المحبين والمخلصين، وعكة ناتجة عن الإجهاد الحاد، وإن شاء الله تمر بسلام؛ لنواصل معًا القتال على الجبهة، أثق في رعاية الله، الإرادة فولاذية، لا داعي للقلق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة رئيس "الرعاية الصحية" بـ"الصحفيين" بأزمة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.