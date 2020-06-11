مصر | عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمني مسؤول بأن أجهزة الأمن بالجيزة نجحت في إلقاء القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان، على خلفية اتهامه بسب وشتم المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك.

وأوضح المصدر إلى الخليج 365 بأن رئيس نادي الزمالك، حرر 50 بلاغا بقسم شرطة الهرم، ضد "زيدان" يتهمه بالسب والشتم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان، على خلفية اتهام المستشار مرتضي منصور له، بالسب والشتم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود 50 بلاغا من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، يتهم الإعلامي عبد الناصر زيدان، بالسب والشتم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالقبض عليه، وتمكنت مأمورية بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد من القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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كشفت التحقيقات حول واقعة تعدي أب على نجله بالضرب المبرح والسب والشتم، أن المتهم يدعي "روماني.م.ذ"، يعمل قهوجي، دائم التعدي بالسب والشتم على زوجته، الثلاثينية العمر، وتعمل كوافيرة، هي وأطفالهما.

وبينت التحقيقات أن الإبن المعتدي عليه بالضرب المبرح والسب والشتم يدعي "كرولس"، عمره 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي.

وواصلت التحقيقات أن زوجته اتهمته خلال التحقيقات بأنه دائم التعدي عليهم بالسب والشتم والضرب.. "دائما بيضرب العيال ويشتمهم وكل لما أقوله بتعمل فيهم كدة ليه يقولي بربيهم".

وقالت الزوجة خلال التحقيقات إن زوجها يتعاطي المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 480045 إداري قسم شرطة بولاق الدكرور لسنة 2020.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الأحداث، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، يتضمن تعدي أب ثلاثيني العمر يدعي "روماني.م" على نجله بالسب والضرب المبرح، إضافه إلى سبه لزوجته، عند دفاعها عن نجلها.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأحداث تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان تواجد الأب، وتمكنت القوات من استهدافه، والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.