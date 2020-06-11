شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحسم الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة مصير حظر التجوال خاصة مع قرب انتهاء المدة التى كانت قد حددتها قبل عيد الفطر وهو فرض حظر تجوال بداية من السبت 30 مايو الماضى ولمدة 15 يوما من الساعة الثامنة مساءا وحتى الخامسة من صباح اليوم التالى والتى من المقرر أن تنتهى بداية الأسبوع المقبل .

ومن المقرر أن تعلن الحكومة أيضا عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها وعودة الصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى ، وعودة حركة الطيران الخارجية والسياحة .

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي "اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".