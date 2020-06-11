شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لفحص تراخيص البناء بالمحافظات ومحاسبة الموظف الفاسد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة عقدت على مدار الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية وآليات تنفيذ قرار الوزارة بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية ووجود جراجات.

وقال شعراوى، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى للرد على استفسارات أعضاء البرلمان فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء، إنه اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث هذا الموضوع ووضع المواطنين الذين حصلوا على رخصة بناء والمراكز القانونية التى اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه التصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين فى منظومة البناء بالمحافظات. وأضاف شعراوى أنه سيصدر قرارا بتشكيل لجنة فى كل محافظة تتبع المحافظ مباشرة وبرئاسة نائبه وتضم فى عضويتها مدير الإسكان والجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن.

وتابع شعراوى أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى المهد حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن القرار هدفه التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة خاصة أن هناك فسادا لبعض العاملين بالإدارات الهندسية فى المحليات، كما أن هناك عجزا شديدا فى الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات الماضية ما فتح مجالا للفساد.

وشدد الوزير على أنه تتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كثيرة كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، وتم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الإدارية، كما اتخذت الوزارة إجراءات كثيرة منها إيقاف ترقيات بعض العاملين بالمحليات، والنزول بدرجات آخرين.

ولفت الوزير إلى أن قرار وقف تراخيص البناء، الصادر فى 24 مايو الماضى، استرشادى وليس ملزما حيث يتم العرض على المحافظين وما يصدر عنهم هو الملزم، منبها إلى أن القرار جاء لأن حجم ومستوى المخالفات وصل لمستويات صعبة جداً، ومثل الجراجات، التى يحولها الملاك إلى محال، وفى مناطق كاملة فيما تقوم الدولة بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، ومع اضطرار المواطنين لركن سياراتهم «صف ثانى» تضيع نصف مساحة الشارع وهو ما يجب التصدى له مع توفير أماكن انتظار لحل مشكلة الكثافة المرورية فى الشوارع.

وأكد شعراوى اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، مشيرا إلى أنه كان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة ما صدر والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، وأوضح أن مدة الـ6 شهور فرصة للفحص، وسيتم خلال ساعات الإعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة لتتولى المراجعة والفحص، والتقييم، ويمكن أن توصى بتعديل القرار لأن هدفها التسهيل وليس إيقاف التراخيص، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بتوقيع المحافظ.

Advertisements

وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «منطق تشكيل هذه اللجنة نحيى الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات».