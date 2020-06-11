تشغيل التكييف بهذه الطريقة يجنبك ارتفاع فواتير الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه طرق تشغيل التكيف بالطريقة الأمثل لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى اسعار الكهرباء بداً من يوليو المقبل و التى تصدر فاتورتها فى أغسطس.
وفيما يلى طرق الاستخدام الأمثل للتكيف الذى يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء:
1-اضبط التكيف على درجة 24.
2- تاكد من غلق باب الغرفة و النوافذ جيدا للحصول على اعلى درجة تبريد.
3-يمكنك وضع مروحة كهربائية امام التكيف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء و يعطى برودة اعلى.
4-تاكد من أن قدرة التكيف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021 ، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21% ، موكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات ازمة كورونا.
فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا )
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا )
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)
7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).
8- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)
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