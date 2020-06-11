شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: جميع الحالات المصابة تخضع للرعاية اللازمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة والسكان إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها لفيروس كورونا بمستشفيات العزل والحجر الصحى، تخضع للرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبروتوكولات العلاج المحدثة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي «القاهرة، الجيزة والقليوبية»، بينما سجلت محافظات «البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء» أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم واتس آب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

من جهة أخرى طالبت نقابة الأطباء، مجددا، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، باتخاذ أقصى إجراءات الحماية، وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفاة بين الأطباء، وأعضاء الطواقم الطبية لأكثر من 50، ورغم ذلك مازالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف، دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الفيروس.

وطالبت النقابة أيضاً بالتأكيد على جميع الجهات المختصة في مستشفيات العزل بضرورة وضع مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج على نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية.

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