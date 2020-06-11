شكرا لقرائتكم خبر عن «كارثة على المريض».. مسؤول بـ«الصحة» يحذر أمهات الأطفال من التبرع ببلازما الدم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إن تكلفة تحاليل البلازما باهظة جدًا، ولا تستطيع السوق السوداء دفعها، مؤكداً «البلازما الخاطئة تسبب في كارثة ومصيبة للمريض».

أضاف «سراج الدين»، في برنامج «كل يوم» المعروض على قناة «أون إى»: «البلازما غير الصالحة تحدث كارثة صحية للمريض»، محذرًا من تبرع السيدة الأم ببلازما الدم حتى لا يحدث فشل تنفسى للمريض.

تابع: «البلازما تمر بإجراءات وتحاليل كثيرة ومعقدة جدًا للتأكد من صلاحية استخدامها للمريض»، مشددًا على أن السوق السوداء لا يمكنها الوفاء بالتكاليف الباهظة لهذه العملية.

وأوضح مراحل تحليل البلازما قائلًا: «أولاً تحليل فصيلة دم المتبرع، تحليل الأجسام المضادة للفصيلة، ثم الكشف على الفيروسات من خلال أجهزة أتوماتيكية في خدمات نقل الدم القومية، والتى تعمل دون أي تدخل بشري».

وأشار إلى أن «التحاليل الفيروسية تجري بشكل كامل وهي: الكبد الوبائى B والكبد الوبائى C والإيدز والزهري»، مضيفًا: «هناك طريقة أكثر دقة على مستوى العالم للكشف عن صلاحية البلازما وهى الكشف عن الحمض النووى للفيروس، التي تؤكد أن وحدات البلازما خالية من الفيروس، إضافة إلى الكشف عن DNA للفيروس».

واختتم قائلًا: «محدش هيدفع تكليفات تحاليل البلازما غير وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية نظرًا لتكلفتها العالية جدًا».

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