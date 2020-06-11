شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستعد لـ«امتحانات الثانوية» بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، المقرر أن تبدأ فى 21 يونيو الجارى وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وبدأت المديريات التعليمية تنفيذ التعليمات الخاصة بتحديد مدرسة بكل إدارة للبدء فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين لجان الامتحانات، بهدف حماية الطلاب والمدرسين من الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأت المديريات تسلم وتخزين بوابات تعقيم لجان سير الامتحانات، حيث طالبت الوزارة بتوفير مدرسة مناسبة بكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية لتكون مقرا لتخزين البوابات لحين الانتهاء من تركيبها أمام جميع اللجان وفق الخطة الموضوعة بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى.

وأكدت الوزارة أنه يشترط أن تكون مساحة المدرسة كافية للتخزين، وأن تتوسط جميع لجان الإدارة لسهولة النقل من وإلى جميع اللجان المقرر تركيب تلك البوابات فيها.

وشددت الوزارة على مديرى الإدارات بضرورة التعاون التام والمطلق لتنفيذ تلك المنظومة الصحية، وتشكيل لجنة بكل مدرسة لفحص وتسلم وإضافة تلك البوابات واعتماد النماذج اللازمة لمندوب وزارة الإنتاج الحربى.

وفى سياق متصل، انتهت الوزارة من تجهيز خطابات الندب للمشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، على أن تبدأ عملية تسليم الخطابات الأسبوع المقبل وفتح باب الاعتذارات مباشرة فى اليوم التالى.

واجتمع الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، مع رؤساء لجان النظام والإدارة «الكنترولات»- مع مثول الجريدة للطبع- لمناقشة الإجراءات النهائية للامتحانات وتحديد مهام كل منهم خلال تنظيم سير الامتحانات، حيث شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية داخل لجان النظام والمراقبة ولجان سير الامتحانات بكل دقة واستخدام المعقمات والمطهرات وارتداء الكمامات وغطاء الوجه والقدم مع التباعد المطلوب.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الميزانية الاستثنائية لامتحانات الثانوية تعود لاستعانة الوزارة بشركات تأمين خلال فترة الامتحانات للقيام بعدد من المهام، على رأسها قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وتسليمهم الكمامات والمطهرات وأغطية القدم، بالإضافة إلى تفتيش الطلاب، ومنع دخول أى هاتف محمول أو أجهزة إلكترونية يمكن أن يتم استخدامها فى الغش داخل اللجان، مؤكداً أنه سيتم تطبيق قانون الغش فى الامتحانات بكل حزم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن أن مطبعة الشرطة ستتولى طباعة كراسات الامتحان «البوكليت» لطلاب الثانوية العامة، وستقوم بإجراء تحاليل طبية للقائمين على وضع الأسئلة، وتعقيم صناديق الأسئلة والكراسات وتغليفها وصندقتها.

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وقال إنه لتقليل خطر العدوى للطلاب خلال الامتحانات ستتم تهوية الفصول بشكل كامل وتوزيع الكمامات على جميع الطلاب والعاملين قبل الامتحانات، حيث وفرت الدولة نحو 33 مليون كمامة، و7 ملايين قفاز، وكمية كبيرة من المعقمات والمطهرات، فضلا عن توفير 17 ألف كاشف حرارى.

وتابع أن جميع الطلاب والمراقبين والعاملين بلجان الامتحانات سيرتدون الكمامات والقفازات وأغطية الأحذية، وسيتم مرورهم عبر بوابات التعقيم التى ستوفرها وزارة الإنتاج الحربى، بالإضافة لتسليمهم مواد مطهرة وأدوات تعقيم خاصة بهم قبل كل امتحان.

وشدد «شوقى» على تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد الامتحانات، وكذلك تعقيم مقار كنترولات الثانوية العامة يوميا ومقار تقدير الدرجات يوميا، مع إجراء المسح الحرارى وارتداء معدات الوقاية شرطا لدخول المبنى الدراسى، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة من خلال طابور بمسافة تباعد 2 متر، مع التشديد على منع التجمعات داخل اللجان ومنع تجمع أولياء الأمور خارجها.

وحرصا على مصلحة الطلاب، أكد «شوقى» أنه حال التأكد من عدم الملاءمة الصحية لأى طالب سيتم توفير سيارة إسعاف له وتحرير تقرير يثبت فى محضر باللجنة ليأخذ فرصته فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية الكاملة، مشيراً إلى أن أى منطقة فى مصر تضم حجرا صحيا، وبها لجنة امتحان، وسيتم تأجيل الامتحان لطلاب اللجنة الموجودة فى المنطقة للدور الثانى، وسيتم توفير زائرة صحية أو طبيب فى كل لجنة تحدد مدى الحاجة لوجود الطالب فى اللجنة أو بقائه فى حال شعوره بأى أعراض.