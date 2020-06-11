شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إجراء من محافظة الجيزة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية تعليم الجيزة، استعدادها لمارثون الثانوية العامة، فى ظل جائحة كورونا التى يعانى منها العالم، ووسط الإجراءات الجديدة التى تطبقها مصر لحماية المواطنين والطلاب من الإصابة بالفيروس . ويرصد ”الخليج 365”، فى النقاط التالية أهم الإجراءات التى تنفذها محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى. 1- تعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد أداء الامتحانات. 2- وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب. 3- أجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حراره الطلاب قبل الدخول. 4- تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب التى تظهر عليهم الأعراض البسيطة . 5- توفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل لسلامة للطلاب. 6- تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية . Advertisements 7- الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة متر على الأقل. 8- 14 طالبا فقط بكل لجنة على مسافات متباعدة. 9- تطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين. 10- تجهيز 55 استراحة بـ20 إدارة تعليمية . 11- توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية. 12- دعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه . 13- تجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر . 14- عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان . 15- تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان المديرية وغرف عمليات فرعية فى الإدارات التعليمية.

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