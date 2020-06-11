شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي الفنان محمود مسعود، فجر الخميس، عن عمر يناهز 67 عامًا. ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود مسعود، قائلة: «البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنان الكبير ‫محمود مسعود‬⁩، ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان‬». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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