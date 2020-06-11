حالة الطقس الجوية المتوقعة غدا في مصر

قامت هيئه الارصاد الجوية بالإعلان عن حاله الطقس المتوقعة غدا، حيث أكدت أنه من المفترض أن يكون الطقس حار طوال النهار في كلاً من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وسيكون معتدل في كلا من السواحل الشمالية والسواحل الغربية وسيكون حار للغاية في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر و سيكون شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

كما أن هيئة الأرصاد أكدت أن الطقس سيكون بارد ليلا فيه القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وسيكون لطيف في شمال وجنوب الصعيد ووسط سيناء، كما أنها حذرت من احتماليه حدوث شبوره في الصباح واضطراب في حركه الملاحة البحرية وذلك في خليج السويس والبحر الاحمر.