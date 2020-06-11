الأرصاد الجوية المتوقعة يوم الخميس في مصر

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة في يوم الخميس فتوقعت أن يكون الطقس حار في كلا ً من القاهرة الكبرى، كما توقعت أن الطقس سيكون معتدل في كل من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وسيكون حار في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وحار للغاية في جنوب الصعيد.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المفترض أن يكون الطقس بارد في الليل في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وسيكون لطيفاً في شمال وجنوب الصعيد، مع العلم أن الأرصاد الجوية حذرت من احتمال حدوث شبورة في الصباح وحدوث نشاط في الرياح في جنوب سيناء وهذا يسبب ضرر لحركة البحرية.