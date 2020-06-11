شكرا لقرائتكم خبر عن مادة استخدمتها المحكمة فى إطلاع شاهد على أقواله بقضية داعش إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة بـ"داعش إسكندرية"، بعد سماع الشهود فى الدعوى وحجز القضية لجلسة 13 يوليو المقبل للمرافعة.

وأثناء الجلسة استدعت المحكمة مجرى التحريات فى القضية للشهادة، والذى أكد أمام المحكمة أنه مر وقت طويل على أحداث الدعوى ولا يتذكرها، ما جعل المحكمة تمكن الشاهد من الاطلاع على أقواله فى محضر جمع الاستدلالات طبقا للمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.