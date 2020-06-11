شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مدة استبيان التعليم العالى للجامعات لاستراتيجية التعليم عن بعد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم الخميس الموعد الرسمى الاستبيان الذى اعده الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى للجامعات بشأن استراتيجية التعليم عن بعد ، ومن المقرر أن يبدأ نائب وزير التعليم فى دراسة الاستبيان لاستخدام نتائجه فى وضع استراتيجية التعليم للعام الجامعى المقبل .

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجماعات ، قال إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية للتعليم العالى والتعلم عن بعد فترة أزمة كورونا ، ومع بداية العام الدراسى الجديد ، موضحا أنه فى سبيل وضع الاستراتيجية كان لابد أن نتعلم مما حدث خلال تلك الفترة وما هى الدروس المستفادة وما هى الإيجابيات و السلبيات فى الفترة الماضية وكيف يتم تلافيها،

وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه فى سبيل تحقيق ذلك والتعظيم من الإيجابيات تم إعداد استبيان لضمان مشاركة المجتمع الأكاديمى والعلمى فى وضع الاستراتيجية من خلال الاستبيان.

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وتابع نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات أن الاستبيان يهدف إلى وضع الاستراتيجية من خلال المشاركة لجميع الشرائح من خلال الجامعات الحكومية الخاصة، والمعاهد والطلاب والأساتذة والمسؤولين حتى يدلى الجميع بدلوه للخروج بالدورس المستفادة ووضع الأسس والاستراتيجيات التى نعمل عليها خلال العام القادم .

وذكر الدكتور أيمن عاشور أنه تم عمل 4 مستويات للاستبيان الأول على مستوى الطلاب ويشمل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين، واستبيان خاص لأعضاء هيئة التدريس، وآخر للموظفين ، واستبيان يتعلق بإدارة الجامعات بهدف تغطية كل الشرائح لوضع استراتيجية العام المقبل .

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى، أن الاستبيان نوع من الحراك والمشاركة الجامعية والاكاديمية لوضع استراتيجية التعليم.