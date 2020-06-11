شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: مكتب الشكاوى تلقى 34 ألف استفسار وشكوى منذ انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للمجلس القومى للمرأة، عن تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس 34,000 استفساروشكوى منذ بداية انتشار فيروس كورونا( من 14 مارس -4 يونيو 2020 ) وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة جميع الاستفسارات والشكاوى إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

وأضاف المجلس فى تقريره: المكتب بدأ في تطوير بنيته التحتية التكنولوجية لضمان توفير خدمات أكثر كفاءة وفعالية للنساء منذ بداية انتشار الفيروس، كما قام المجلس القومى للمرأة بالعمل على تحسين وتعزيز حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس القومى للمرأة حرصه على استكمال العمل فى متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التى تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد على التزامه بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات و الجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.

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وكان المجلس القومى للمرأة ، أصدر النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة ، والذي يتضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة ، حيث يكشف التقرير عن السياسات والبرامج الداعمه للمرأة والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ان هذا التقرير يأتي استكمالاً للنسختين الاولى والثانية من التقرير الذي اصدرهما المجلس خلال شهري أبريل ومايو الماضي بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية،في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً ، كما يهدف التقرير توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.