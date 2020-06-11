شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان يومية وغرف مركزية لمتابعة صرف الأسمدة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك متابعة يومية ولجان رقابية على الجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة الصفية المدعومة من الدول للفلاحين، ولجان معاينة لمن يزرع الأرض فعليا خاصة صرف "الأرز والذرة والقطن"،ويتم التوزيع من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح .

وأضاف "الشناوى"، في تصريحات لـ " الخليج 365"، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية على الجمعيات الزراعية ، ومتابعة صرف الأسمدة الصيفية على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا ،مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشير الى أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة ، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

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وتابع "الشناوى"، أن جميع شركات الأسمدة تواصل توريد حصتها لتغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الصيفى ، مشير الى أن الأسمدة موجودة بمخازن الجمعيات ولا توجد اختناقات بالسوق ، مشير الى أن احتياجات زراعات الموسم الصيفى يبلغ 2.2 مليون طن أسمدة ، من خلال عقود ملزمة للشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين.

وأكد رئيس الخدمات الزراعية، إن الوزارة منذ البدء في موسم الزراعات الصيفية تقوم بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج ، وتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لجميع الزراعات بسعرها المدعم "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه .

فيما تواصل وزارة الزراعة، تطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه الى المكان المحدد سواء جمعيات " اصلاح ، ائتمان ،استصلاح" او مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة ، ويجرى حاليا سحب الأسمدة من المصانع الى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى.