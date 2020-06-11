المشرف على أهرامات أبوصير.. السياحة والآثار تطلق جولة افتراضية في مقبرة "تي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة جديدة من الفيديوهات التعريفية والجولات الافتراضية، في إطار المبادرة التي أطلقتها أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة بعض المواقع والمتاحف الأثرية عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

والجولة الافتراضية اليوم هي لزيارة لأحد أجمل مقابر الدولة القديمة، وهي مقبرة "تي"، والتي تتميز بدقة نقوشها واحتفاظها بألوانها، وقد زينت جدران المقبرة بمناظر متنوعة من الحياة اليومية من أهمها مناظر الزراعة وصناعة السفن والرعي وتسمين الطيور.

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كان "تي" أحد كبار الموظفين من الأسرة الخامسة (نحو 2494-2345 ق.م)؛ إذ شغل منصب المشرف على أهرامات ومعابد الشمس في أبوصير، وتم اكتشاف المقبرة على يد أوجست مارييت عام 1877.

والمقبرة عبارة عن حجرة تعرف بحجرة السرداب وجد بها ثلاثة تماثيل لـ "تي" وكأنها تشهد تقديم القرابين التي تقدم له من خلال نافذة صغيرة في جدار حجرة السرداب وقد نحتت حجرة الدفن أسفل المقبرة وبها التابوت الضخم المنحوت من الحجر الجيري.

و‎تم إطلاق هذه الجولة الافتراضية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة Virtual Mid East.