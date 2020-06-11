الصحة: بدء علاج 2.7 مليون مريض بفيروس "سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، عن استراتيجية الصحة العامة التي يتم تطبيقها، وآليات تنفيذ هذه الاستراتيجية.

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وأشارت إلى البدء في علاج 2.7 مليون مريض بفيروس "سي"، لافتة إلى الجهود التي تمت للوقاية والتوعية، سعياً للحد من عوامل الخطورة، بما يضمن عدم الوصول لمرحلة المرض، وما تضمن ذلك من تنفيذ حملة للكشف عن السمنة والأنيميا وأمراض التقزم، حيث يتم إجراء الكشف على 16 مليون طالب في إطار تنفيذ المبادرة المتعلقة بذلك.

وأوضحت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بقوائم الانتظار، فقد تم إجراء ما يقرب من 450 ألف حالة للتدخلات الجراحية العاجلة والهامة، وذلك في إطار السيطرة على مضاعفات الأمراض.

وتابعت: وتضمنت الاستراتيجية، تدشين وتوحيد وتدريب الأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية والسيطرة على المرض لمنع الوصول لمرحلة المضاعفات، فضلاً عن صرف العلاج المجاني لمرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض السارية، وفيروس "سي"، وسرطان الثدي.