في زمن كورونا.. خدمات إلكترونية تتيحها محكمة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

سعت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر من خلال مركز المعلومات الخاص بها لاستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة، بواسطة أنظمة التشغيل وخاصة التليفون المحمول.

جاءت الخطوة من المحكمة؛ للمساهمة في تقليل فرص التزاحم داخل محكمة النقض والتماشي مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأتاحت المحكمة خدمة الاستعلام عن موعد جلسات الطعون المحددة لكل قضية من المحكمة سلفا، عبر رابط إلكتروني خاص بموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فيما يمكن البحث عن القضية في "رول الجلسات" بواسطة رقم الطعن.

وحددت المحكمة رابطين للاستعلام إلكترونيا؛ الأول عن الطعون المدنية والثاني عن والطعون الجنائية.

والرابطان هما:

خدمات الطعون المدنية الالكترونية

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خدمات الطعون الجنائية الالكترونية

وذكرت المحكمة في بيان لها، أن خطوتها تأتى انطلاقاً من دور محكمة النقض في إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي، إعمالاً لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية، وعلى ضوء نهج الدولة في مكافحة الوباء العالمي، والتيسير على المواطنين وحفاظاً على الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولضمان حسن سير العدالة.

وفي سياق متصل طور مركز المعلومات موقع المحكمة الرسمي بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات وبيان تفصيلي عن كل طعن وما تم فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون وتتابع جلساتها بما يكفل للمتقاضين- وبطريقة كريمة.

وأكدت محكمة النقض أن حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل فنبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة وهذا واجب المحكمة العليا تجاه الوطن.

وكانت محكمة النقض أطلقت موقعها الإلكتروني الجديد في 19 فبراير الماضي؛ للمساهمة في النهوض بإرساء قواعد العدالة، وفى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ومواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد.

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