النيابة العامة للأسر: "تربية النشء إدراكهم والرفق بهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وجهت النيابة العامة، نصيحة إلى الآباء والأمهات بضرورة الرفق بأولاهم عند تربيتهم وعدم اللجوء للعنف أو التعذيب نهائيا.

وذكرت النيابة في بيان لها، الخميس، أن أساس تربية النشء إكرامهم والرفق بهم وحسن صحبتهم، مؤكدة أن بادرة تأديبهم وعظهم وإنذارهم، ثم تغليب الرفق بين ألوان عقابهم – إن اضطر إليه - بعيداً عن تعذيبهم أو التعدي عليهم.

جاء توجيه النائب العام للأسر المصرية بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية اتهام شخص بالتعدي على نجله وزوجته وتعريض أمن وسلامة وأخلاق وصحة الطفل للخطر، وإحرازه جوهر مخدر بقصد التعاطي.

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وأمرت النيابة العامة بحبس والد الطفل 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ رصدت أمس الثلاثاءتداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على طفل بالسب والضرب، وطالب رواد تلك المواقع بإلقاء القبض عليه، فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وأخطرت النيابة من المجلس القومي للطفولة والأمومة النيابة العامة بتلقي خط نجدة الطفل بلاغاً بشأن تداول المقطع المذكور، مُحدد فيه بيانات الجاني ومحل إقامته، وأن المُعتدى عليه - كما ظهر بالمقطع – هو (نجله) البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – بوزارة الداخلية – صحة الواقعة، وأمكن ضبط الجاني الذي أحيل إلى النيابة العامة لاستجوابه.

وأقر المتهم خلال استجوابه بتعاطيه الجوهر المخدر، وتعديه على نجله بالضرب والسب – كما تبين بالمقطع المتداول – بدعوى تأديبه لعدم استجابته لأمره، وكذا تعديه على سائر أفراد الأسرة بالضرب بدعوى تربيتهم.