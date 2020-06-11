شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعلن ارتفاع عدد المشتبه في إصابتهم بـ«كوورنا» لـ52 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء، أن إجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 52 حالة، حيث تم حجزها وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات التى تفيد سلبية 35 حالة وايجابية 10 حالات، وهناك 7 حالات لا زالت تحت البحث.

وأشار «حمدي» إلى شفاء حالتين من الحالات الايجابية، وحجز حالة في مستشفى العريش العام و5 حالات في مستشفى بئر العبدالمركزى وحالة في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، بجانب حجز حالة أخرى منزليًا.

وطالب «حمدي» المواطنين بعدم الاستماع إلى الشائعات أو ترديدها، والاعتماد على المصادر الرسمية التي تصدرها الصحة، كما طالبهم بضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في تلك الفترة الهامة والعصيبة.