شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تحصد المركز 1351 في التصنيف الدولي للجامعات «CWUR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، حصول الجامعة على المركز السابع في ترتيب الجامعات المصرية، وفقا للتصنيف الدولي الذي أجراه (The Center for World University Rankings- CWUR) للتصنيف العالمي للجامعات، وهو المركز المعني بإجراء تصنيفات دورية لأفضل الجامعات على مستوى العالم بما يضمن الاستدلال بمؤشر التقييم في تحسين النواتج التعليمية والبحثية.

أضاف «شديد» أن ترتيب جامعة الفيوم جاء في المركز السابع بعد جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية وأسيوط وقناة السويس، كما جاءت جامعة الفيوم في الترتيب 1351 على مستوى أكثر من 25000 جامعة بمختلف دول العالم العربي والأجنبي.

ويعتمد تصنيف CWUR في تقييمه على عدة محاور تتضمن جودة التعليم بما يمثل 25% من أساس التقييم، وهو المجال الذي شهد تقدما في السنوات الأخيرة مما أثمر عن نجاح جامعة الفيوم في تطبيق أسس التعليم عن بعد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الأمر الذي قد كانت جامعة الفيوم بدأت تطبيقه بالفعل من خلال نظام المقررات الإلكترونية والامتحانات الإلكترونية الموحدة بعدد من الكليات، إلى جانب استحداث بعض الأقسام العلمية والبرامج الخاصة لمواكبة التطوير العلمي وتلبية احتياجات سوق العمل.