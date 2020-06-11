شكرا لقرائتكم خبر عن «النهار» تهدي وزارة الصحة 3 أجهزة تنفس صناعي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الإعلامي تامر أمين إهداء شبكة قنوات النهار 3 أجهزة تنفس صناعي لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هدف القناة هو خدمة الوطن والمواطنين.
أضاف «أمين»، خلال برنامج «آخر النهار»، الأربعاء، أن هذه الأجهزة تم التبرع بها من إحدى الشركات الطبية منذ نحو أسبوعين، وخلال هذه الفترة نقوم بالتنسيق مع المسئولين لمنحها إلى وزارة الصحة.
وأكد أن «إدارة القناة عكفت وأجرت اتصالاتها مع مسئولي الصحة لتسير على الطريق الصحيح وليس هدفها التسلية والترفية بل خدمة المجتمع».
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