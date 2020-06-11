«التعليم» تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل لمدارس المتفوقين «STEM‏» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع التي سيتم آدائها من المنزل وذلك وفق للجدول التالي: جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل لمدارس المتفوقين «STEM‏» جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل لمدارس المتفوقين «STEM‏» الوضع في مصر

اصابات Advertisements 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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