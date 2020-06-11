شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محسن عادل الرئيس السابق لهيئة الاستثمار بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان عادل أصيب منذ 11 يوما بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزه في مستشفى السلام الدولى، إلا أن حالته تدهورت بسرعة كبيرة بسبب إصابته بمرض السكر «مرض مزمن»، ما اضطر الأطباء لحجزه بالرعاية المركزة منذ أكثر من أسبوع.

ونجح «عادل» في تحقيق العديد من الإنجازات اثناء توليه رئيسا لهيئة الاستثمار، وعمل على حل العديد من المشكلات والعقبات التي كانت تواجه المستثمرين، وهو ما اشاد به اتحاد المستثمرين، وجمعية رجال الإهمال وغيرها من الكيانات التي تجمع رجال الصناعة والاستثمار في مصر.

كما كان له دور كبير في إصدار العديد من القرارات التو ساعدت على دخول العديد من المستثمرين الأجانب السوق المصرى خلال فترة تولية رئاسة الهيئة، إلا ان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة رفضت التجديد له بعد انتهاء مدته القانونية «عام كامل» مما اثار غضب العديد من رجال الاعمال والمستثمرين والصناع الذين وصفوا القرار يالخاطئ، ولم يمر الوقت حتى تم استبعادها من الوزارة.

وتدرج محسن في العديد من المناصب، ومنها:

- نائب رئيس البورصة المصرية السابق.

- عضوا بمجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017.

-عضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى سابقا.

-عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السابق.

- كماشغل سابقًاً نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق.

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-عضوا منتدباً لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً.

-مستشاراً مالياً سابقاً لعددًا من شركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية.

-مستشارًاً للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة.

-حصل محسن عادل على درجة دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- يحمل درجة البكالريوس في التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال- جامعة حلوان.