«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الثانوية العامة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول مواعيد تسلم وتسليم امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها وذلك وفقا للجدول التالي: مؤتمر لدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم في بورسعيد - صورة أرشيفية مواعيد امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الثانوية العامة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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