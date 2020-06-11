الدسوقى رشدى يكشف تفاصيل إنفاق الأوقاف أكثر من 6 مليار لإحلال وتجديد 336 مسجدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الدسوقى رشدى، في لايف على صفحة الخليج 365، تفاصيل إنفاق وزارة الأوقاف أكثر من 6 مليار جنيه لإحلال وتجديد وصيانة وفرش 11 ألف و336 مسجد خلال 6 سنوات.
ودعا محمد الدسوقى رشدى، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتأهيل الأئمة والدعاة ضمن تطوير الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة، في الوقت الذى نهتم فيه بتطوير وتجديد وفرش المساجد التي ربما استغلها المتطرفين لزراعة أفكارهم المتطرفة في عقول أبنائنا.
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