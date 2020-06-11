شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قصر قرب المتحف المصرى الكبير معروض للبيع بـ 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن القطاع العقارى لا يزال متصدر المشهد رغم أزمة فيروس كورونا، ورغم التراجعات الكبيرة لكافة القطاعات الاقتصادية، إلا أن أسعار العقارات لا تزال مرتفعة، فى ظل استمرار تراجع مبيعاتها بشكل كبير بالنصف الأول من 2020 جراء جائحة فيروس كورونا.

ووسط الأحداث الكثيرة التى نمر بها، يظهر لك إعلان على إحدى صفحات "فيسبوك" قصر معروض للبيع، وهذا ليس غريبا لكن أن يصل سعره إلى 5 ملايين دولار فى هذه المرحلة هو الأمر الذى يجعلك تتسائل، ما هي المميزات التى تجعل مبنى سواء كان فيلا أو قصر يصل سعره إلى هذا الثمن.

الصفحة التى نشرت الإعلان على فيس بوك، تقول إن القصر المعروض للبيع تبلغ مساحته فدان كامل بمزرعة جرانه، أى 4200 متر تقريبا مقسمة كالتالى، 1300مبانى 2500 متر حديقة مزروعة أنواع زهور وفواكه، كما يوجد جيم وحمام سباحه120متر.

وينقسم المبنى المعروض للبيع كالتالى 6 غرف و 5 حمامات وجراج يسع 6 سيارات، كما أن القصر أو الفيلا معروض للبيع بالفرش والتحف الأصلية، كما حددت الشركة التى تتولى عملية البيع عمولة قدرها 2.5 % .

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موقع الفيلا أو القصر المعروض للبيع يجعل سعره ربما أغلى من أماكن كثيرة، إذ يقع قرب المتحف المصرى الكبير، الذى سيتم افتتاحه قريبا، وكذلك على مسافة قريبة من ميدان الرماية فى الهرم.



















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