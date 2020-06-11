أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 36 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
الصحة: تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة
هيئة الدواء: مضادات التجلط والأسبرين لا تستخدم للوقاية من كورونا
أول لقاء مع الطبيب البطل محمود سامى بمنزله بعد خروجه من المركز الطبى.. فيديو
نائب وزير التعليم يكشف عقوبة حيازة المحمول بلجان امتحانات الدبلومات
التعليم: توفير بوابة تعقيم بالثانوية العامة تستخدم مواد مطهرة غير ضارة
أخبار مصر اليوم.. الصحة العالمية: لم يثبت حتى الآن فعالية أي لعلاج كورونا
نقابة الصحفيين: تحاليل مجانا لمشتركى مشروع العلاج وبخصم 80% للمتدربين
التعليم العالى فى 6 سنوات.. إنشاء مدينة الفضاء المصرية و25 مستشفى جامعى
الزراعة: فتح 7 أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية رغم أزمة كورونا
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