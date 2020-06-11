أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 36 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الصحة: تسجيل 1455 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة هيئة الدواء: مضادات التجلط والأسبرين لا تستخدم للوقاية من كورونا أول لقاء مع الطبيب البطل محمود سامى بمنزله بعد خروجه من المركز الطبى.. فيديو نائب وزير التعليم يكشف عقوبة حيازة المحمول بلجان امتحانات الدبلومات الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ10289 وخروجهم من مستشفيات العزل التعليم: توفير بوابة تعقيم بالثانوية العامة تستخدم مواد مطهرة غير ضارة مدبولى يستعرض أمام الرئيس خطة التعايش تمهيداً لعودة الأنشطة تدريجيا بمختلف القطاعات أخبار مصر اليوم.. الصحة العالمية: لم يثبت حتى الآن فعالية أي لعلاج كورونا السيسى يوجه بضمان تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى للأطقم الطبية وتوفير كافة الاحتياجات الحكومة: إسقاط 50% من فوائد تأخير المسحوبات الشهرية بالمديونية على مصر للطيران وزارة الرى بالسودان:مصر تتمسك بوثيقة اجتماعات أمريكا فى مفاوضات سد النهضة الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لمكافحة انتشار كورونا الصحة العالمية تحذر: جائحة كورونا قيد التطور والنمو فى أماكن عدة حول العالم 2 متر بين طاولات الطعام.. السياحة تعتمد الاجراءات الاحترازية للمطاعم والكافيتريات نقابة الصحفيين: تحاليل مجانا لمشتركى مشروع العلاج وبخصم 80% للمتدربين نقل القاهرة: تحويل الأتوبيس الواحد للعمل بالغاز هيوفر 100 ألف جنية سنويا Advertisements الأوقاف: أسباب رفع البلاء موضوع خطبة الجمعة القادمة إنفوجراف.. ضوابط الامتحان لطلاب الثانوية فى زمن كورونا الصحة تكشف قواعد القبول بالمدارس الفنية للتمريض.. اعرف التفاصيل هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد أول متبرع ببلازما الدم: "ربنا أنعم عليك بالشفا ليه تبخل على غيرك".. فيديو التعليم العالى فى 6 سنوات.. إنشاء مدينة الفضاء المصرية و25 مستشفى جامعى الزراعة: فتح 7 أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة المصرية رغم أزمة كورونا شاهد الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق المصرية وفقا للمعايير الدولية.. فيديو محافظة الجيزة تخصص خط ساخن جديد لمنظومة استفسارات وشكاوى المواطنين عن كورونا اللواء أحمد عابدين: الانتهاء من تنفيذ 70% من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية قرار جديد بشأن إجازة تدريس المناهج الدراسية إلكترونياً بنظام التعليم عن بعد

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