شكرا لقرائتكم خبر عن CNN تبرز "جبل الموتى" فى واحة سيوة: رحلة إلى العصور القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "سى إن إن بالعربى" الضوء على أحد أشهر المعالم الأثرية المصرية فى واحة سيوة، وهو "جبل الموتى"، وقال تحت عنوان " بآلاف المقابر المنحوتة في الصخر.. كيف يبدو "جبل الموتى" في مصر؟"، إن مصر تشتهر بمعالمها الأثرية الشاهدة على تاريخ قدماء المصريين، وإذا أردت خوض رحلة استكشافية، فإليك جبل الموتى، حيث المقابر الأثرية التي تعيدك إلى زمن العصور القديمة.



جبل الموتى

ونقلت "سى إن إن" عن للموقع الرسمي لوزارة الآثار المصرية إن جبل الموتى، وهو عبارة عن جبل مخروطي الشكل يحتوي على آلاف المقابر المحفورة في الصخر، يقع على بعد كيلومترين من واحة سيوة، ويعد بمثابة الجبانة الرئيسية في سيوة خلال العصور القديمة.

ويعود تاريخ هذه الجبانة الأثرية إلى الأسرة الـ26، التي اكتشفت عام 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية.



موقع للتخييم

ويقول المصور المصري محمد حاكم، الذي وثق المنطقة عام 2017، لموقع CNN بالعربية، إن جبل الموتى يعد من أشهر معالم واحة سيوة الساحرة التي يعود بها التاريخ إلى زمن القدماء المصريين.

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ويرى المصور أن منطقة جبل الموتى لا يُوجد مثيل لها في العالم من حيث طبيعتها وتاريخها.

أما عن تسميتها، فيقول المصور إن المنطقة سميت بهذا الاسم نسبةً إلى الجبل الذي يحتوي على نحو أكثر من 3 آلاف مقبرة.

واستمد جبل الموتى أهميته لما يحتويه من مقابر ملونة، وأبرزها أربع مقابر، وهي مقبرة "با تحوت"، ومقبرة "ميسو إيزيس"، ومقبرة "التمساح"، ومقبرة "سي آمون"، وفقاً لموقع وزارة الآثار.



المقابر

وأضافت "سى إن إن" أن مقبرة "سي آمون" تعد الأجمل في الصحراء، لما تضمه من "مناظر كاملة تترجم عقيدة المصري القديم في البعث والخلود، وأهم ما يميز هذه المقبرة المؤرخة بالعصر البطلمي هو اندماج الملامح الفنية بين الفن المصري والإغريقي الذي ظهر واضحاً من خلال المناظر المصورة على جدران المقبرة"، بحسب موقع وزارة الآثار.