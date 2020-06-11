شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مأساة طفل بولاق الدكرور.. الأب يعذب والأم تصور فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاثة مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، لشخص يعذب ابنه، في الوقت الذي توثق فيه والدة الطفل المشهد رغم علم الأب، كشفت عن مأساة تعيشها الأسرة ببولاق الدكرور في محافظة الجيزة. Advertisements في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القضية

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