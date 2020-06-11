شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة اسعاف وأطقم طبية بكل إدارة.. استعدادات العاصمة لامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة استعدادها لمارثون الثانوية العامة، في ظل جائحة كورونا التي يعانى منها العالم، ووسط الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر لحماية المواطنين والطلاب من الإصابة بالفيروس .

ويرصد الخليج 365 في النقاط التالية أهم الإجراءات التي تنفذها محافظة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.





1- تزويد جميع اللجان ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية .2- توفير كواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة بكل اللجان .3- توفير مواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميا.4- عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة 97967 طالبا وطالبة.5- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان من 20 لـ 14 طالبا أو أقل .6- الحرص على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب.7- زيادة أعداد اللجان الرئيسية من 281 لجنة إلى 310 لجنة.8- توافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة .9- عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى محيط اللجان.10- تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان .11- توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه.12 التنسيق مع المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات .13- توفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.14- توفير مولد كهربائى بكل مواقع الكنترولات واللجان.15- نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية.