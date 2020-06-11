شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه نظراً للظروف الراهنة، يحق لطالب الثانوية العامة أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو تأجيل الامتحان للعام القادم، على أن يعامل كأنها أول محاولة.

وفي حالة اختيار الطالب تأجيل الامتحان للعام القادم، عليه اتباع الآتي:

١- يقوم الطالب أو ولي أمره بالتقدم بطلب لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها.

٢- يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم الجلوس.