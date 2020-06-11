شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس الـ3 أيام المقبلة، التى تستمر فيها تقلبات الربيع ورياحه الخماسينية.

وعن طقس الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة «36– 21»، الإسكندرية «29– 19»، قنا «42- 26»، الأقصر «43 – 27»، أسوان «43 – 28» .

ويسود الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى نشطة على شمال وجنوب الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 21»، الوجه البحرى «36 – 21»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 27»، شمال الصعيد «39 – 26»، جنوب الصعيد «43 – 29» درجة مئوية.

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أما السبت فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشطة على السواحل الشمالية الغربية، مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، تصل لحد العاصفة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «38 – 23»، الوجه البحرى «37 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33– 22»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 28»، شمال الصعيد «43 – 26»، جنوب الصعيد «45 – 30» درجة مئوية.