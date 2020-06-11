شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعزي أسرة الشهيد «عرفة» ويطلق اسمه على مدرسة بكفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأربعاء، واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب محمد صلاح عرفه بمنزله بمدينة كفر الزيات، الذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني. وقرر محافظ الغربية إطلاق اسم الشهيد محمد صلاح عرفة على مدرسة الشوربجي الإعدادية بمدينة كفر الزيات تكريماً له وتخليدا لذكراه، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لأسرة الشهيد وتلبية كافة مطالبهم. وأعرب «رحمي» عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا المولي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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