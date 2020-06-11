شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «البترول»: مصر سددت الجزء الأكبر من الاستحقاقات المالية لشركات التنقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن توقيع الاتفاقيات الخاصة بالبترول يأتي في إطار استراتيجية وضعتها الوزارة لزيادة الاستكشافات.

أضاف «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، أعلنت مصر عن مزادات للبحث في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن الآمال كبيرة في المزيد من الاستكشافات البترولية، خاصة بعد مشاركة أهم الشركات على مستوى العالم، مؤكدًا أن مصر سددت الجزء الأكبر من الاستحقاقات المالية الخاصة بشركات البترول ولا يتبقى سوى جزء بسيط فقط.