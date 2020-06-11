شكرا لقرائتكم خبر عن «الكليوباتر» بـ17 جنيهًا و«البوكس» بـ18.. تعرف على أسعار السجائر المحلية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، إن منع «الشيشة» وإغلاق المقاهي جعل الإقبال متزايدًا على السجائر، موضحًا أنه في شهر يونيو من كل عام تواجه الشركة ظاهرة «تخزين السجائر» من قبل التجار لرفع أسعارها.

وأضاف «أمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الشركة تُحاول الحفاظ على ثبات الإنتاج في هذه الفترة رغم أزمة فيروس «كورونا» المستجدّ.

وعن أسعار السجائر، قال «أمان» إن الشركة لم ترفع أسعار السجائر منذ شهر فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن سعر السجائر «الكليوباترا» البوكس 18 جنيهًا، ويقوم التجار ببيعها بـ24 جنيهًا.

وأوضح «أمان» أنه بمجرد عودة «المقاهي» إلى العمل مرة أخرى، سوف يقل الإقبال على السجائر، وسوف تعود الأسواق للثبات، ولا يكون هناك داعي للتخزين، لأن الكميات سوف تكون أكثر من الطلب.

وكشف «أمان» سبب آخر لزيادة الإقبال على السجائر، قائلًا: «الناس كثيرة قعدت في البيوت بسبب كورونا وتركت عملها واتجهت إلى الأنواع ذات الأسعار المنخفضة مثل البوكس والكليوباترا»، موضحًا أنه بمجرد انتهاء أزمة فيروس»كورونا«المستجدّ، سوف تعود الأمور إلى طبيعتها، وسوف يزيد المعروض عن السجائر.

وفي 25 فبراير الماضي، نشرت الجريدة الرسمية تعديلات وزارة المالية على قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل التي أقرها مجلس النواب، وتحدد سعر بيع السجائر المحلية بـ18 جنيه للكليوباترا البوكس «أبيض وأحمر وأزرق»، و17 جنيهًا للكليوباترا كوين سوفت «الورقية»، و16.5 جنيه للكليوباتر كينج سايز «الورقية».

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وجاء في المادة الثالثة من قرار وزير المالية: «وفي حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها فإن ذلك يعد تهربا من قانون الضريبة على القيمة المضافة، يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

آخر تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر

آخر تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر