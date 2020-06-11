شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالصحة العالمية: التكوين الجينى لفيروس كورونا واحد فى كل الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، إنه سيجرى السيطرة على فيروس كورونا بإتباع الإجراءات الوقائية، موضحة أن مصدر البيانات الوحيد هي بيانات الدول نفسها، وهناك مصادر أخري لكل دولة وكل دولة تطلع تقرير أسبوعي وهناك تقرير يومي.

وأضافت طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أنه يمكن أن نحدد مرحلة الذروة لفيروس كورونا عندما تحدث قفزة كبيرة في أعداد الإصابات.

وتابعت طلعت، كل دولة لها استرايجية خاصة بها لتشخيص الحالات المصابة بكورونا وهناك دول تتخذ إجراءات مختلفة منها تشخيص لحالات حرجة فقط، وهناك تشخيص لأي عرض ظاهر، موضحة أن أكثر من بحث أكد أن هناك أشخاصا يتم تشخيصهم ولم يظهر عليهم أعراض وتراوحت النسبة من 6% لـ40% لدول أخرى.

وأشارت طلعت، أن الكمامة الطبية مخصصة للشخص المصاب بفيروس كورونا، وناقشنا مع 250 خبيرا علميا حول طرق منع انتقال العودى في ظل ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن كل الدراسات أكدت أن التكوين الجيني لكورونا واحد في كل الدول، لابد أن يحدث توازن بين الوضع الاقتصادي والصحي في ظل أزمة كورونا.