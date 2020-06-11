شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إطلاق تطبيق إلكترونى للإبلاغ عن الحالات بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل استقبالها المواطن أحمد جميل خليل إبراهيم (الذى انتشرت صورته) برفقة ابنته چومانا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك فى استجابة إنسانية لحالته بعد أن شهد تعاطفا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، أن المواطن لا يمتلك فرصة عمل، وإمكانياته بسيطة، والوزارة قامت بتوفير فرصة عمل، وقامت بتدخل نفسى واجتماعى، وجهت بصرف إعانة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل ودراسة تمويل مشروع من بنك ناصر إلى جانب توفير فرصة عمل حتى إنهاء إجراءات تأسيس المشروع.



وواصلت وزيرة التضامن الاجتماعى: "منحناه أملا فى الحياة، وباب التضامن مفتوح أمام أى مواطن".



وذكرت الوزيرة أنه سيجرى إطلاق تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة للإبلاغ عن الحالات بلا مأوي.