نسيوا يقفلوا الباب.. لحظة هجوم أسد غضبان على مذيع كاد أن يلتهمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم كاميرا الخليج 365 اولى حلقات برنامج فتحى شو تقديم محمد فتحى فى مغامرة اولى داخل أكبر مزرعة أسود ونمور فى مصر والتى تتبع اشرف الحلو حفيد محاسن الحلو للتحدث حول حياة المفترسات وطرق اطعمها وتنقلاتها والعلاقة التى تجمع الاسود والنمور وكيف يتعايشون مع بعضهما. Advertisements

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